Le bruit tape de plus en plus sur les nerfs des Franciliens

C'est une nuisance qui ne "désemplit jamais" en ville. Quelque 78% des Franciliens sont préoccupés par le bruit, une sensibilité accrue depuis la crise sanitaire, et 65% ont déjà renoncé à un lieu de restauration à cause du bruit, révèlent ce jeudi 12 janvier des études publiées à l'occasion de la Semaine du son de l'Unesco, du 16 au 29 janvier. "Le bruit est un son dont on ne veut pas et qui peut générer de la violence. À la différence du XIXe siècle, le bruit des villes aujourd'hui ne désemplit jamais", a déclaré à la presse Christian Hugonnet, président de l'association "La Semaine du son", qui sensibilise à l'importance de l'environnement sonore.

Selon une étude du Crédoc (Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie) pour BruitParif réalisée fin 2021 et publiée jeudi, 78% des Franciliens sont préoccupés par le bruit, cité comme le 4e inconvénient majeur d'habiter en Ile-de-France, à quasi-égalité avec la pollution de l'air. Parmi les sources de bruit qui gênent le plus à domicile, 30% des répondants citent le trafic routier et 25% le voisinage.