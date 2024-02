"Ils ont obtenu quelque chose" : dans le sillon des agriculteurs, les infirmiers appellent à une mobilisation massive

Des infirmières et infirmiers libéraux appellent à descendre dans la rue et à multiplier les actions. Ils manifestent pour dénoncer leurs conditions de travail, à l'instar des agriculteurs, avant eux. Après plusieurs manifestations ce lundi 12 février, le mouvement doit s'intensifier à partir de samedi.

Après Toulouse, les infirmières et infirmiers libéraux se sont mobilisés à Gap, Dijon, Bordeaux ou encore Marseille. Des opérations escargot pour dénoncer leurs conditions de travail et une profession qu'ils considèrent "oubliée" des politiques publiques, alors que tout le secteur de la santé n'est pas épargné par les difficultés depuis plusieurs années.

La crainte de déserts paramédicaux

"On veut une réelle reconnaissance de notre profession dans son rôle pivot, dans son rôle de maintien à domicile", explique auprès de TF1info, Alexandra Veyret, coprésidente du collectif des infirmiers en colère, créé il y a un an pour dénoncer les difficultés rencontrées par la profession. "On ne valorise pas les infirmiers qui sont sur le terrain pour remplir ces missions-là, alors que c'est ce qu'on fait tous les jours", regrette-t-elle, soulignant par ailleurs des tarifs qui n'ont pas évolués, contrairement à l'inflation. "Nos tarifs sont bloqués depuis 2009 alors qu'on a clairement nos tarifs de fonctionnement qui ont augmenté", met-elle en avant.

Faute de changement, le collectif alerte sur le nombre de professionnels qui pourraient abandonner le métier, créant des déserts paramédicaux, s'ajoutant aux déserts médicaux créés par le manque de médecins. "58% des cabinets vont fermer dans moins de cinq ans parce qu'ils n'en peuvent plus", estime Alexandra Veyret, citant des contraintes financières, mais aussi la pénibilité physique et psychique du métier.

C'est pourquoi le collectif compte bien poursuivre sa mobilisation dans la rue, citant en exemple le mouvement des agriculteurs. "Ils sont descendus dans la rue et ils ont obtenu quelque chose", souligne Alexandra Veyret, qui assure : "On ne lâchera pas tant qu'on n'aura pas été reçu par le ministre." Dès le 17 février, les infirmiers libéraux veulent donc intensifier le mouvement, avec plusieurs manifestations, des opérations escargots, des séances de tractages sur les péages, dans les gares ou sur les marchés. "Votre santé, c'est notre priorité", justifie la responsable.