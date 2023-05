Les édulcorants artificiels ne permettent pas de perdre du poids, avertit l'OMS

Remplacer les sucres par ces édulcorants "n'aide pas au contrôle du poids à long terme. Les gens doivent envisager d'autres moyens de réduire leur consommation de sucres libres, comme la consommation d'aliments contenant des sucres naturels, comme des fruits, ou des aliments et boissons non sucrés", souligne Francesco Branca, directeur de l'OMS pour la nutrition et la sécurité alimentaire. Cette recommandation est valable "pour tout le monde, à l'exception des individus qui souffrent d'un diabète préexistant", précise encore l'instance.

Mais certains experts en nutrition pointent des limites à ce travail, largement fondé sur des études observationnelles ne permettant pas d'établir un lien direct entre édulcorants et contrôle du poids. Pour le Pr Nita Forouhi, de l'université de Cambridge (Royaume-Uni), "l'utilisation d'édulcorants peut faire partie des moyens de maîtriser le poids à court terme". "L'essentiel à retenir est que pour gérer le poids à long terme et pour les maladies chroniques comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires, les édulcorants ne sont pas recommandés", déclare-t-elle au Science Media Center.