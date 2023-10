Immigration : l'aide médicale d'État ne représente-t-elle que 0,4% des dépenses de santé ?

Pour les élus favorables à la suppression de l'AME, la France ne peut pas se permettre d'assumer le coût du dispositif, dont ont bénéficié un peu plus de 400.000 personnes en 2022. À cet argument, les défenseurs de l'aide médicale d'État répondent que réduire l'accompagnement médical des personnes en situation irrégulière pouvait entraîner à long terme un surcoût. Des pathologies traitées tardivement engendrent en effet des prises en charge plus coûteuses.

Dans les colonnes de L'Express, le Pr Pierre Tattevin a avancé d'autres éléments en faveur de l'AME. Pour le vice-président de la Société de pathologie infectieuse de langue française, sa suppression "serait catastrophique". Selon lui, "tout ce qui limite ou retarde l’accès aux soins se traduit par des retards de diagnostic et de traitement des maladies. Les conséquences humaines et financières des retards de soins sont désastreuses, avec l’augmentation de la gravité des maladies et de leurs séquelles."

Le spécialiste met ainsi en garde : "Lorsqu’un système de santé ne se préoccupe plus d’une partie de la population, il n’est plus en capacité de reconnaître et soigner rapidement les maladies transmissibles. De nombreux exemples historiques ont montré que le risque d’épidémies augmente pour tous lorsque l’accès aux soins est entravé pour une fraction de la population."