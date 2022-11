Impossible de planifier votre existence ? Peut-être souffrez-vous de "téléophobie"

Non, être "téléophobe" ne signifie pas que vous ne supportez pas la télévision allumée tous les soirs, ni même que vous êtes rétif à telle ou telle émission. Ce mot savant, à placer pour briller dans les soirées de l'ambassadeur, signifie bien autre chose : il traduit l'angoisse de planifier, de prévoir, de s’engager, de se projeter. Un mal fort partagé et fort actuel si l'on en croit les confessions glanées sur différents forums de discussion du grand-tout numérique : "Je n'arrive pas à gérer mon temps car je ne sais pas planifier", assume cette internaute, quand un autre lui répond : "Je marche à l'envie, je vis à l'instant T et j'avoue vivre cette incapacité à anticiper vraiment très mal, tout comme mon entourage."

De telles réactions angoissées sont on ne peut plus normales, mais quels ressorts psychologiques les expliquent ? Selon le psychologue Samuel Comblez, contacté par TF1info, le grand méchant serait bel et bien notre société moderne, qui nous offre des quantités de choix gigantesques mais qui, paradoxalement, nous bloque, nous frustre : "S'engager, c'est choisir et renoncer aux options que nous ne choisissons pas... avec le risque de se tromper", remarque-t-il. "Si vous avez plusieurs chemins à prendre au milieu d'une forêt et que vous êtes perdu, il y a des chances que vous restiez immobile quelques instants avant de choisir votre voie car vous chercherez à savoir si c'est la meilleure..." Une très mauvaise idée pour peu qu'on ait vu Le projet Blair Witch...