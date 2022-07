Incendies en Gironde : les fumées sont-elles toxiques ?

Il y a les fumées visibles au loin mais aussi l’odeur qui inquiète à raison riverains et vacanciers. "Il y a de la cendre qui tombe, on sent les fumées qui nous gênent un peu, surtout cette nuit, donc on hésite à partir", dit une touriste en Gironde, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

"Il est clair qu’il va y avoir encore énormément de fumées sur ce secteur qui seraient extrêmement accommodantes et qui pour des personnes même en bonne santé pourraient très rapidement être problématiques", affirme le lieutenant-colonel Olivier Chavatte.