Incendies : réintégrer les pompiers non vaccinés, une décision utile pour lutter contre les flammes ?

Dans les rangs des syndicats non plus, on n'appelle pas à une réintégration massive des pompiers suspendus. Pour le représentant de la CGT SDIS, contacté par France Info, "les besoins sont sans commune mesure avec le nombre d'agents suspendus". Le syndicaliste avance que le recrutement de plusieurs milliers de pompiers professionnels serait en réalité nécessaire afin de répondre aux besoins ressentis sur le terrain. Une réintégration des pompiers suspendus n'est pas considérée comme une option forcément souhaitable, sachant qu'elle "pourrait créer des tensions vu qu'un certain nombre d'agents se sont fait vacciner à cause de la contrainte de la suspension".

Sollicité sur le sujet lors des traditionnelles questions au gouvernement le 19 juillet, le ministre de la Santé François Braun a répété la position qui est celle du gouvernement depuis de longs mois. "Je rappelle dans le pays de Pasteur l'importance de la vaccination", a-t-il lancé, "c'est notre arme de protection massive, elle nous permet de sauver des vies et nous a permis de retrouver une vie normale en sortant des mesures sanitaires". Dans un futur proche, il n'est ainsi pas envisagé de réintégration des pompiers suspendus, pas plus d'ailleurs que des rares soignants qui le sont encore.