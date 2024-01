Indice de masse corporelle : pourquoi cet outil n’est pas si fiable ?

L’indice de masse corporelle (IMC) est souvent présenté comme un indicateur important pour identifier une insuffisance ou une surcharge pondérale. Fréquemment utilisé par les médecins, il permet aussi de dépister d’éventuels troubles alimentaires de type anorexie ou boulimie. Toutefois, ce calcul rapide de la corpulence globale ne serait pas si fiable qu’on ne le pense.

Sur internet, de nombreux sites vous permettent de calculer simplement et rapidement votre indice de masse corporelle, plus communément appelé IMC. Que vous soyez un homme ou une femme, la formule est la même : il vous suffit de diviser votre poids par votre taille au carré. Par exemple, si vous mesurez 1,60 m et que vous pesez 60 kilos, alors vous obtiendrez un résultat de 23,4 (60/2,56). Entre 18,25 et 25, votre corpulence est dite "normale". En dessous, vous vous situez en insuffisance pondérale.

Si votre IMC est supérieur à 30, alors l’indice vous classe dans la catégorie surpoids ou obésité. Reconnu par l’Organisation mondiale de la santé (OMC) depuis 1997, ce calcul est utilisé par de nombreux médecins pour déceler d’éventuelles pathologies liées au surpoids, telles que le diabète de type 2, l’hypertension artérielle et maladies cardiovasculaires. Toutefois, ces résultats sont à prendre avec des pincettes. On vous explique pourquoi.

Pourquoi la fiabilité de l’IMC fait débat ?

Si l’OMS s’en sert de référence depuis des années pour savoir si une personne et en surpoids ou non, de nombreuses voix s'entendent pour dire que l’IMC manque de précision. D’abord, rappelons que les femmes enceintes sont exclues de ce calcul, de même que les sportifs ou encore les enfants, pour qui seule la courbe de croissance du carnet de santé doit servir de référence. Ensuite, l’outil ne tient pas compte d’une forte proportion de critères physiques et morphologiques qui peuvent expliquer qu’un individu présente des résultats supérieurs ou inférieurs aux normes de l’IMC. Véronique Liesse, auteure de nombreux livres dédiés à la nutrition, lui trouve une série de lacunes. "Il ne donne aucune information sur la quantité de graisse, d’os, d’eau ou de muscle qu’il y a dans le corps. Il existe des personnes dont le corps est composé de muscles et de peu de graisse", explique-t-elle dans Top Santé.

Compte tenu de ces nombreuses ellipses, l’IMC peut alors considérer comme étant en surpoids des personnes qui ne peuvent pourtant pas être définies comme telle. En outre, l’outil soulève d’autres critiques de la part de spécialistes qui affirment qu’il ne permet toujours de détecter les troubles alimentaires. Une personne peut souffrir de boulimie tout en ayant un IMC "normal", comme une personne classée comme étant en surpoids peut manger sainement. Ce dernier ne tient pas non plus compte du ressenti du patient, qui peut avoir un "bon" IMC sans pour autant être à l’aise avec son corps.

Quels autres outils pour remplacer l’IMC ?

Plusieurs alternatives permettent de venir combler les lacunes de l’IMC, qui ne suffit donc pas à diagnostiquer une situation de maigreur ou d’obésité. Pour une analyse plus complète, l’indice de masse grasse (IMG) permet notamment d’évaluer la proportion de graisse dans le corps. Pour le connaître, Véronique Liesse recommande de se peser avec une balance impédancemètre, "bien plus précise et complète". Dotées de plusieurs capteurs, ces balances disponibles dans le commerce vont plus loin qu’un pèse-personne classique. Elles fournissent des informations importantes, dont la masse graisseuse, musculaire, osseuse ou encore hydrique.

Tout aussi parlante, la mesure du tour de taille permet d’identifier la présence de graisse abdominale, qui, lorsqu’elle est trop abondante, représente un facteur de risque dans le développement de troubles cardiovasculaires, du cholestérol, diabète ou encore de l’hypertension. Enfin, l’indice de volume corporel, quant à lui, tient compte de plusieurs paramètres tels que la masse musculaire et graisseuse, le statut pondéral, la taille, le rapport hanche-taille, mais aussi le volume abdominal. Pour conclure, il convient de rappeler que seul un professionnel de santé possède les qualifications nécessaires pour procéder à une évaluation nutritionnelle.