Des chercheurs préconisent de remplacer l'IMC par l'indice de rondeur corporelle. Issu d'un calcul complexe qui intègre la forme du corps et non le seul rapport taille-poids, cet indicateur entend mieux cerner les risques associés au surpoids. Il s'appuie principalement sur la quantité de graisse viscérale, localisée autour des hanches.

Et si l'indice de rondeur corporelle venait peu à peu à remplacer l'indice de masse corporelle ? C'est en tout cas ce que suggèrent des chercheurs américains et chinois dans une récente étude, destinée à mieux évaluer les effets du surpoids et de l’obésité sur la santé.

"Nos résultats fournissent des preuves convaincantes de l'application de la BRI (Ndlr : pour Body roundness index, à savoir indice de rondeur corporelle) en tant qu'outil de dépistage non invasif et facile à obtenir pour l'estimation du risque de mortalité et l'identification des individus à haut risque", expliquent les auteurs de ces travaux publiés dans la revue JAMA Network Open le 5 juin dernier. Et d'ajouter : "Ce concept nouveau pourrait être intégré dans la pratique de santé publique en attendant une validation cohérente dans d'autres études indépendantes."

Pour arriver à cette conclusion, ces scientifiques ont épluché les dossiers médicaux de près de 33.000 patients américains durant une vingtaine d'années. Verdict : leurs résultats laissent apparaitre une courbe en forme de "U" qui traduit le fait que les personnes dont l’indice de rondeur corporelle était inférieur ou supérieur à la normale présentaient un risque accru de décès.

De quoi parle-t-on ?

Plus en détails, l'indice de rondeur corporelle intègre les circonférences des hanches et de la taille pour estimer la quantité de graisse totale et de graisse viscérale dans le corps. Or, d'après les scientifiques, cette graisse viscérale, à savoir celle située autour de la taille, se révèle être un marqueur fiable de risque accru de problèmes cardiovasculaires, de troubles métaboliques et de cancers et de ce fait à même de mieux dépister les maladies liées au poids.

Développé en 2013 par la Professeure de mathématiques Diana Thomas dans la revue médicale Obesity, le calcul de l'IRC est toutefois plus complexe que celui de l'IMC. Il est, précisément, le suivant : 364,2 - 365,5 × √(1 - [circonférence de la taille en centimètres / 2π] / [0,5 × la taille en mètres]).

Quel atout par rapport à l'IMC ?

Si l’IMC s’est imposé comme un indicateur de référence, il n'est pas exempt de failles. L'une de ses principales limites est justement qu'il n'intègre pas les autres composants qui définissent le poids d'une personne autre que la graisse, à savoir les muscles, les os, l’eau et les organes. Il ne tient pas compte davantage de la répartition de la graisse dans le corps et de la zone où elle est principalement localisée.

En avril dernier, des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) soulignaient d'ailleurs dans un article, que l'IMC "aussi pratique qu’il soit" présente néanmoins "des limites comme son incapacité à différencier la masse musculaire de la masse graisseuse", pointant notamment les cas spécifiques des enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes ou encore des sportifs de haut niveau.

L'exemple le plus couramment cité en France pour pointer les limites de l'IMC est ainsi celui du judoka Teddy Riner. Du haut de ses 2,04 m pour un poids en compétition autour de 130 kg, ce dernier est d'après son IMC de 31,2, obèse de classe I... En attendant que les méthodes de calculs et les recherches concernant l'IRC soient affinées, les chercheurs préconisent de combiner les deux méthodes de calcul pour évaluer au mieux la condition physique des patients d'après leur poids.