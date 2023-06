Indice, phototype, type de peau : ce qu’il faut savoir avant de choisir sa crème solaire

Les beaux jours reviennent et avec eux, les rayonnements du soleil. S’ils sont agréables, il faut tout de même s’en méfier. En effet, selon le Centre international de recherche sur le cancer, plus de 80 % des cancers de la peau sont liés à une exposition excessive au soleil. Afin de préserver votre santé, il est donc essentiel de vous protéger lors d’une exposition au soleil et ce, quelle que soit la durée.

En dehors ou en complément de l'utilisation de chapeaux, il est indispensable de penser à la crème solaire. Et pas question de la choisir au hasard, il existe des critères auxquels il faut faire attention lors de l’achat. Il est important de choisir un indice adapté. Selon le Vidal, "il existe huit indices différents regroupés dans quatre niveaux de protection : 6 et 10 (faible protection) ; 15, 20 ou 25 (protection moyenne) ; 30 ou 50 (haute protection) ; 50+ (très haute protection)". Mais aucune protection n’est totale : aucun produit ne peut vous protéger totalement contre les rayons du soleil. De plus, selon les recommandations de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), l’indice à choisir peut varier en fonction du lieu d’exposition. Le choix se fait aussi à travers le facteur de protection qui doit être adapté à votre phototype. Il dépend généralement de la couleur de votre peau : plus elle est claire, plus elle sera sensible aux rayonnements UV.