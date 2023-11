Infertilité : un lien "fort" entre les pesticides et la baisse des spermatozoïdes, selon une étude

Une analyse menée sur cinquante ans met en évidence l’effet néfaste d'insecticides répandus sur la fertilité masculine, dont le glyphosate. Ces derniers contribueraient à faire diminuer nettement la concentration en spermatozoïdes.

Comment expliquer la baisse du nombre de spermatozoïdes observée au niveau mondial depuis un demi-siècle ? C'est la question à laquelle vient, en partie, de répondre une méta-analyse qui conclut à l’existence d’un lien "fort, robuste et constant" entre l’exposition aux insecticides et la faible concentration en spermatozoïdes dans le sperme, et ce, quel que soit le lieu de vie.

Publiée le 15 novembre dans la revue Environmental Health Perspectives, cette dernière visait à "comprendre comment les insecticides affectent la concentration de spermatozoïdes chez l’homme est essentiel, compte tenu de leur omniprésence dans l’environnement et des risques documentés pour la reproduction", souligne Lauren Ellis, doctorante à l’université Northeastern (États-Unis) et coauteur de l’étude. "Les insecticides sont une préoccupation pour la santé publique et pour tous les hommes, qui y sont exposés principalement par la consommation d’aliments et d’eau contaminés", poursuit-elle dans un communiqué.

"Les insecticides interfèrent directement avec les hormones"

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs américains et italiens ont passé au crible 25 études couvrant cinq décennies de "recherche sur la fertilité masculine, la santé reproductive et de preuves humaines concernant les impacts sur la santé de l’exposition à deux classes d’insecticides largement utilisées", à savoir les pesticides organophosphorés et les carbamates de méthyle, destinés à détruire le vivant, parmi lesquels figure le glyphosate. Au total, les données médicales de 1774 hommes issus de 21 populations sur quatre continents que sont l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Europeayant ont été décortiquées. Verdict : toutes les études concluent à un lien évident dès lors que l’homme adulte est exposé à ces substances. À noter que le plus souvent, cette exposition résulte de la consommation d’eau et d’aliments contaminés.

Si cette méta-analyse n'éclaire pas encore sur le mécanisme qui conduit à cette concentration amoindrie de spermatozoïdes, de premières pistes pointent, sans grande surprise, une perturbation endocrinienne. "Les insecticides interfèrent directement avec les hormones (...) et/ou endommagent les cellules des testicules" rappelle ainsi l'étude.

"Nous devons prendre des mesures réglementaires"

A titre de repère, selon l’Organisation mondiale de la santé, au minimum 39 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme sont nécessaires pour une semence de bonne qualité.

Alors que la Commission européenne vient pour rappel de renouveler l’autorisation du glyphosate pour dix ans, Melissa Perry, premier auteur de l’étude s'alarme de ce lien de cause à effet désormais avéré : "Les preuves disponibles ont atteint un point où nous devons prendre des mesures réglementaires pour réduire l’exposition aux insecticides"

De précédentes études ont montré que la qualité du sperme et la concentration de spermatozoïdes diminuent au fil des années, des travaux menés l'an dernier ayant notamment mis en évidence une diminution de ces derniers chez des participants fertiles, de 51 % entre 1973 et 2018.

L'explication de cette baisse serait toutefois multifactorielle, la pollution de l’air et l'utilisation accrue du téléphone portable n'y étant pas étrangères non plus.