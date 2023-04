Inflation en France : les dépenses de santé en forte hausse depuis cinq ans

"Cependant, la santé n’échappe pas à la contrainte budgétaire", tempère Mathieu Escarpit. "Bien que la grande majorité des habitants de l'Hexagone (83%) déclarent ne pas avoir eu de difficultés pour payer leurs frais de santé en 2022, un quart d'entre eux affirment devoir se serrer la ceinture", détaille l'étude. Les foyers avec enfants à charge (26%) et les 18-24 ans (39%) sont les principaux publics touchés. Mais plus largement, et en particulier pour des raisons liées à l’accessibilité aux soins ou à la désertification médicale, 26% des Français ont renoncé à se faire soigner ces 12 derniers mois. Dans le même temps, près d'une personne interrogée sur deux (44%) cherche à réduire ses dépenses de santé. Sans surprise, ce sont des soins encore très peu pris en charge par la sécurité sociale, notamment ceux pour les dents ou les yeux, qui sont les plus boudés.