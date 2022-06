Inquiétudes autour des effets d'un anti-épileptique sur les fœtus

Conséquence directe, il faut tout faire pour "limiter au maximum l'exposition des femmes en âge de procréer et bien évidemment des femmes enceintes à ces médicaments", réclame l'ANSM. "Si vraiment on n'a pas le choix de prescrire du topiramate, il faut informer la femme sur ces risques", ajoute-t-elle. En revanche, elle préconise aux mères concernées de pas décider seules d'arrêter de prendre du topiramate. "On s'expose à une recrudescence des crises, voire à des crises plus sévères. C'est un risque pour la mère elle-même et c'est un risque pour l'enfant", a souligné le spécialiste.