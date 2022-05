Les chenilles processionnaires reconnues comme nuisibles pour la santé humaine

Chaque année, l'arrivée du printemps est synonyme du retour des chenilles processionnaires dans les jardins ou les forêts françaises. Ces insectes, qui se déplacent en file indienne, peuvent être dangereux pour les individus et les animaux et leurs poils urticants et volatils provoquent d'importantes démangeaisons.

Ces insectes ont donc été ajoutés, selon un décret publié le 27 avril dernier au Journal officiel, à la liste des espèces dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Le texte a été signé par plusieurs ministres, dont le chef du gouvernement, Jean Castex, et le ministre de la Santé, Olivier Véran.