Moustique tigre : pourquoi les cas de dengue se multiplient en France

Il envahit petit à petit la France métropolitaine. Le moustique tigre est à ce jour implanté durablement dans 67 départements, rappelle la Direction générale de la santé. Il faut dire que les conditions climatiques lui sont de plus en plus favorables, comme le rappelle à TF1info Anna-Bella Failloux, entomologiste à l'Institut Pasteur et spécialiste de l'Aedes albopictus.

"Ce moustique, comme la plupart des insectes, est un organisme à sang froid, il est incapable de réguler sa température interne donc il va bouger plus facilement vers des environnements chauds et humides. Avec la hausse des températures, il a désormais une aire de jeux beaucoup plus large. Dans ces conditions, non seulement il y en a plus, mais ils survivent aussi beaucoup mieux. En plus, il est très anthropophile, c'est-à-dire qu'il va utiliser les activités humaines et surtout nos déplacements, pour pouvoir se disperser. C'est ainsi qu'il remonte de plus en plus vers le nord de la France".