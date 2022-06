Crise des urgences : trois questions pour comprendre la situation

Les soignants sont en colère. En pleine crise des urgences et à seulement quelques jours des élections législatives, plusieurs syndicats et collectifs hospitaliers ont lancé un appel à la mobilisation pour ce mardi 7 juin. Face aux fermetures de services d'urgences et à une forte pénurie de médecins, les professionnels de santé appellent à revoir entièrement la gestion du système.

Une situation qu'évoque, pour TF1info, le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste, directeur médical de Doctissimo et consultant pour TF1-LCI.