Lumière bleue : pourquoi les lunettes qui la filtrent ne présenteraient qu'un intérêt minime

On entend souvent dire que la lumière bleue émise par les écrans et certains éclairages électroluminescents de type LED a un effet nocif pour la rétine, plus sensible à la lumière violette-bleu, et perturbe notre rythme de sommeil, notamment en réduisant la production de mélatonine, la fameuse hormone du sommeil. Pour ces raisons, l'Agence de sécurité sanitaire (ANSES) recommande d'en "limiter l'usage, tout particulièrement pour les enfants". Pour ce faire, les opticiens recommandent d'utiliser des lunettes équipées de verres filtrant cette fameuse lumière bleue, qu'on vous facture généralement autour de 50 euros. Pourtant, à en croire de nouvelles recherches, l'intérêt de ces dispositifs reste à démontrer.