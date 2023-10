Addiction aux réseaux sociaux : "La prévention ne suffit pas", estime une psychologue

Quels effets l'utilisation des réseaux sociaux a-t-elle sur les enfants et les adolescents ?

À travers mes travaux ou dans les études, je retrouve exactement les effets décrits dans la plainte déposée aux États-Unis, c'était-à-dire des effets d'addiction comportementale avec toutes les conséquences que cela peut avoir. On observe des effets sur le sommeil, des adolescents qui n'éteignent pas leur portable la nuit, des effets sur l'attention, qui sont dus en partie à un sommeil de mauvaise qualité, des effets sur l'apprentissage, des troubles anxieux qui peuvent aller jusqu'à la dépression voir des tentatives de suicide.

Les enfants et adolescents peuvent développer une mauvaise estime de soi. Le temps passé, très long sur les réseaux sociaux, c'est du temps volé aux apprentissages. Et donc cela a des effets sur la mémoire. Certains jeunes se perçoivent comme idiots parce qu'ils ont du mal à retenir. Par ailleurs, les risques comme la dépression engendrent des risques de comportements d'automutilation chez les jeunes filles. On a vu, essentiellement chez ces dernières, une augmentation énorme des cas d'auto-mutilations, scarifications, sur ces quatre dernières années. Ces observations recoupent ce qui est noté dans les études sur les réseaux sociaux.

Quelle politique est appliquée en France pour lutter contre ces problèmes d'addiction ?

Pour l'instant, la politique appliquée, c'est celle de développer, d'accentuer la prévention et l'information. Des lois qui ont été votées au printemps dernier au Sénat pour une majorité numérique. C'est-à-dire qu'à l'âge de 15 ans, on peut accéder aux réseaux sociaux sauf si l'un des parents donne son accord avant. La loi a été votée, mais les décrets pour l'instant n'ont pas été publiés. Il faut que ces mesures soient encore acceptées par le Digital Service Act, on sent que cela va encore prendre du temps.

Aujourd'hui, en France, on a misé essentiellement sur une politique de prévention, qui est d'ailleurs assez incomplète. Or, on sait que quand il y a un produit qui a des conséquences assez néfastes sur le public, pour tous les enjeux de santé publique, on ne peut lutter qu'avec des lois qui encadrent le produit. La prévention ne suffit pas. On l'a bien vu avec le tabac, on l'a vu avec l'alcool. La prévention, l'information ne suffit pas, il faut des lois pour réglementer et surtout là, en l'occurrence, pour empêcher l'accès aux plus jeunes de ces réseaux sociaux qui sont éminemment addictifs.