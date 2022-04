Salmonelles, E.Coli, listeria... "Les rappels Buitoni et Kinder sont des cas atypiques"

L'ensemble des chaines alimentaires peuvent-elles être concernées ?

Toute chaine alimentaire est potentiellement concernée par une contamination. Il n’y a rien qui prévaut, l’absence de risque total est impossible, d’où l’intérêt de ces systèmes de surveillance, que ce soit en amont, dans la chaine de production ou en aval, chez l’homme ou les animaux.

Après, si on se concentre sur les cas de salmonellose, qui seraient provoqués par des produits Kinder, si on prend les contaminations d'enfants par la bactérie E.Coli, on est sur un réservoir qui est quand même assez connu. Automatiquement, on est sur des produits issus du bovin, soit carnés (avec de la viande), soit laitier. Dans ces produits, les salmonelles et les Escherichia coli sont naturellement présents.

Il y a toujours des risques, mais c’est vrai qu’il y a des matrices alimentaires qui sont connues comme pouvant être souvent l’origine d’une contamination, le lait en fait partie. C'est ce qui explique en partie le scandale autour du fromage au lait cru, et c'est ce qui explique peut-être la contamination Kinder parce qu’on a du lait lyophilisé. Ce sont des risques qui sont connus et d'autant plus contrôlés.