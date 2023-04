Un rapport recommande de les interdire : peut-on se passer des "polluants éternels" ?

En cette fin de semaine, l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable (IGEDD) a dévoilé un rapport consacré aux polluants PFAS, souvent qualifiés de "polluants éternels". Le document recommande au gouvernement d'agir "sans tarder", avec en perspective l'acquisition d'une meilleure connaissance à leur sujet et leur interdiction future, alors qu'ils sont aujourd'hui associés à des risques de cancers, de perturbation du système immunitaire et de la thyroïde. Pour mieux connaître ces polluants et leur place dans notre quotidien, TF1info a sollicité le chercheur du CNRS et chimiste de l’environnement Pierre Labadie.

Polluants éternels, PFAS... De quoi parle-t-on au juste ? Que désignent-ils ?

Pierre Labadie : Ces termes englobent une très vaste famille de composés chimiques produits par l'homme. Ils sont regroupés derrière le terme "PFAS" et l'on en compte aujourd'hui entre 5000 et 10.000. Il s'agit de composés que l'on dit "organofluorés, c'est-à-dire qu'ils comportent des liaisons carbone-fluor. L'utilisation d'atomes de fluor est voulue : l'objectif est de mettre au point des composés très résistants. Des composés simples, mais qui se révèlent extrêmement résistants aux agents chimiques et aux hautes températures. Ces atouts conduisent à leur utilisation pour de multiples applications.

Ces PFAS sont employés notamment dans le domaine industriel, mais également pour la conception de produits du quotidien. La stabilité de ces composés fait leur force, mais posent aussi un problème, car ils demeurent très stables dans l'environnement. Au sens de la réglementation européenne, tous ces PFAS peuvent être considérés comme "éternels". S'ils ne le sont pas en eux-mêmes à l'origine, ils le deviennent lorsqu'ils se transforment dans l’environnement.