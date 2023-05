Intoxication alimentaire : attention à ne pas confondre les fleurs d’acacia, cuisinées en beignets, avec celles du cytise

Il faut dire que cytise et acacia se ressemblent comme deux gouttes d’eau, à la couleur près. Les fleurs de cytise sont jaunes et terriblement toxiques, tandis que l'acacia est de couleur blanche et comestible. Mais les deux ont les mêmes feuilles et les mêmes inflorescences en grappes.

Les risques encourus sont des troubles digestifs, tachycardie, vertiges, céphalées... Et absorbées en très grande quantité, "elles peuvent entraîner des comas avec convulsions", alerte le médecin. Le CHU de Bordeaux rappelle par ailleurs que seules les fleurs de l’acacia sont comestibles, pas les feuilles.