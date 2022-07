Covid-19 : "On doit vivre avec ces résurgences" du virus, prévient François Braun sur LCI

Il va falloir s'habituer à vivre avec des vagues régulières de contaminations au Covid-19. C'est le message qu'a voulu faire passer, mercredi matin, François Braun, invité sur LCI. Interrogé sur la situation épidémique dans l'Hexagone, le ministre de la Santé a estimé que les Français allaient devoir s'habituer à vivre "avec ces résurgences du virus". "D'autres vagues vont probablement revenir avec probablement un autre variant", a-t-il alerté tout en justifiant la levée des restrictions sanitaires en France - comme le port du masque obligatoire - pour lutter contre le Covid.

"On ne peut pas régir la vie en permanence", a affirmé François Braun. "Il faut responsabiliser les Français en leur disant 'quand ça redémarre, je suis dans un endroit où il y a beaucoup de monde, je suis dans un endroit bondé, je mets un masque et je protège les plus fragiles'".

"Nous devons être extrêmement humbles devant de type de pandémie", a rappelé le médecin urgentiste. "On voit à peu près sa cinétique globale (son évolution, ndlr), mais on n'en est pas sûrs. La cinétique globale est plutôt rassurante, même si on sort de cette septième vague, (...) et pour vivre avec, il faut qu'on prenne les bons réflexes et je crois que responsabiliser nos concitoyens, c'est une chose qui est normale", a avancé le ministre.