Isolement, dépression... et si l'excès de bubble tea nuisait à la santé mentale des jeunes ?

C'est en sondant 5281 étudiants que les chercheurs ont mis en évidence des symptômes qui ne trompent pas, à savoir "la fréquence de consommation, la dépendance, l’envie irrépressible, l'intention d'arrêter, l'incapacité d’arrêter et les sentiments de culpabilité", énumèrent-ils.

Dans le détail, 20,6 % des jeunes interrogés consommaient deux à trois tasses par semaine de thé au lait ou de bubble tea et 2,6 % buvaient quatre à six tasses. Ceux dont la consommation excédaient six tasses par semaine étaient les plus sujets à l'anxiété et la dépression. D'autres souffraient de phénomènes d’isolement social ou de dégradation de l’humeur.