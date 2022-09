IVG : le Planning familial lance un nouveau site Internet pour lutter contre la désinformation

Concernant le contenu, il est possible d'y retrouver le numéro vert, anonyme et gratuit, lancé en 2015. Ce dernier a déjà pour vocation d'aider les femmes dans leur démarche et de les orienter au mieux. Environ "30.000 appels" sont reçus à ce numéro par an, a indiqué à France Info Sarah Durocher, coprésidente du Planning familial. Dans la même logique, un tchat est en cours de développement pour pouvoir poser des questions à l'écrit, toujours gratuitement et anonymement. Prévu pour 2023, il devrait notamment s'adresser aux jeunes.