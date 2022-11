"Je pense qu’il y a eu un ras-le-bol des vaccins" : les vaccinations contre la grippe et le Covid patinent

Pourtant, la grippe s’annonce précoce cette année et pourrait même être plus virulente. Simultanément, le Covid circule toujours. Là aussi, la campagne de rappel patine, y compris chez les plus fragiles. Les professionnels de santé plaident pour une simplification des messages, devenus confus. "Toute la population en général, et bien sûr surtout la population fragile, peut se faire vacciner contre la grippe et contre le Covid chez son pharmacien, chez son médecin, ou chez son infirmier", explique Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), qui rappelle aussi que "le vaccin Covid est utile désormais contre le variant qui circule, c’est-à-dire le variant Omicron".