Les jeux vidéo, bons pour le cerveau des enfants ?

Les deux groupes ont dû exécuter deux tâches. Pour la première, des flèches orientées vers la gauche ou la droite étaient montrées aux enfants, qui devaient cliquer sur le bouton correspondant le plus vite possible. Ils devaient par ailleurs ne presser aucun bouton, si un panneau "stop" s'affichait à la place, une façon de mesurer leur capacité à contrôler l'association. Pour la seconde tâche, on leur montrait un premier visage puis un deuxième, plus tard, et ils devaient dire s'ils appartenaient à la même personne, testant cette fois-ci leur mémoire de travail, une mémoire dite de court terme.

Après avoir corrigé certains biais statistiques liés entre autres au revenu parental, au quotient intellectuel et aux symptômes de santé mentale, les chercheurs ont découvert que les enfants jouant aux jeux vidéo s'étaient systématiquement mieux acquittés de leurs tâches. Lors des tests, les cerveaux des enfants étaient observés via des techniques d'imagerie spécifique. Ceux des joueurs montraient davantage d'activité dans des zones du cerveau associées à l'attention et à la mémoire.