Paris 2024 : les infections sexuellement transmissibles, invitées surprise des JO ?

Faut-il craindre une hausse des infections sexuellement transmissibles à l'occasion des JO de Paris 2024 ? Des centaines de milliers de préservatifs seront en tout cas distribués pour l'occasion, ont annoncé les organisateurs en ce week-end de Sidaction.

Les transports, la sécurité des enceintes sportives ou encore l'accueil des touristes ne sont pas les seuls points chauds de la préparation des Jeux olympiques de Paris 2024. Alors que s'ouvre ce vendredi 22 mars la 30ᵉ édition du Sidaction, les infections sexuellement transmissibles (IST) risquent de bondir dans la capitale pendant les Jeux. C'est en tout cas la conclusion de certaines précédentes villes hôtes.

En 2000, alors que Sydney (Australie) accueillait les JO, des scientifiques se sont penchés sur la question. Leur étude met en évidence la hausse des IST durant l'événement. Après avoir analysé des données de santé relevées au cours des Jeux et les avoir comparées à la même période un an plus tôt, les chercheurs ont estimé que "la proportion de patients présentant des symptômes ou un contact avec une IST était plus élevée pendant les Jeux, autour de 29%".

Depuis, le sujet est revenu sur la table lors de chaque olympiade, y compris lors de la précédente, à Tokyo, même si le Covid-19 était venu jouer les trouble-fête. Au Japon, quelque 160.000 préservatifs avaient été remis aux sportifs, perpétuant ainsi une tradition née lors des JO de Séoul en 1988 pour promouvoir la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles.

"Se préparer à une augmentation des situations d'urgence"

Forcément, la France ne devrait pas faire exception. "Il n'est pas exclu, dans ce contexte d'échanges, avec des millions de personnes attendues pour cette manifestation sportive et festive, qu'il y ait davantage de rapports sexuels improvisés et non protégés", prévenait début mars Dominique Costagliola, directrice de recherche émérite Inserm, dans une note à ce sujet.

"Si les risques d'infection au VIH concernent davantage les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, la surveillance effectuée par Santé publique France montre que les autres populations ne sont pas épargnées", rappelle l'épidémiologiste. "Il y a en outre les infections bactériennes à Chlamydia trachomatis et à gonocoque, ou encore la syphilis. Le risque infectieux en cas de rapports non protégés peut donc concerner tout le monde."

Une hausse des IST, si elle se confirmait, ne serait pas sans conséquences. "Il faudra se préparer à l'éventualité d'une augmentation des situations d'urgence pour des prescriptions de traitement post-exposition contre le VIH ou de dépistages d'infections sexuellement transmissibles", prévient Dominique Costagliola. "Cela aura un impact sur les services d'urgence", souligne la spécialiste, selon qui "il serait utile de prévoir pendant cette période une communication accrue sur le traitement post-exposition contre le VIH et de faciliter l'accès gratuit aux préservatifs".

C'est justement ce que les autorités cherchent à faire. Au sein du village olympique, près de 200.000 préservatifs masculins et 20.000 féminins seront distribués, ont indiqué ces derniers jours les organisateurs auprès de l'AFP. Pour le grand public, la ville de Paris distribue gratuitement chaque année 150.000 préservatifs, via des structures de santé. Un concours vient d'ailleurs d'être lancé afin d'illustrer les pochettes qui serviront pendant les JO... et les mettre en lumière à quatre mois du coup d'envoi des épreuves.