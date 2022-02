JO 2022 : des scientifiques réclament une nouvelle enquête internationale sur l'origine du Covid-19

Les auteurs estiment ainsi que la mission internationale lancée en février 2021 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est parvenue à des conclusions erronées. Cette dernière avait en effet considéré qu'"une origine naturelle" de la pandémie était probable et qu'un incident de laboratoire était "extrêmement improbable". Toutefois, le chef de la mission internationale, le Dr. Embarek, avait admis, dans un second temps, qu'il pensait qu'un accident de laboratoire était "probable" et qu'il avait subi des pressions de la part de ses hôtes pour éviter le sujet.

Par conséquent, Virginie Courtier-Orgogozo - directrice de recherche au CNRS -, Jean-Michel Claverie - professeur émérite de médecine et virologue -, ou encore Milton Leitenberg - chargé de recherche à l'université du Maryland - voient dans les prochaines olympiades l'occasion idéale pour relancer ces recherches. "Le but de l'Olympisme est de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la dignité humaine", mettent-ils en avant. "En l'absence de plan bien établi pour mener une enquête internationale complète et sans restriction sur l’origine du Covid-19, tous les habitants de la planète et les générations futures restent exposés à un risque accru de pandémie", martèlent-ils.