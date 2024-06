L'année dernière, plus de 5600 patients ont reçu une greffe d'organe en France. C'est davantage qu'il y a un an, mais cela reste insuffisant pour répondre à la demande. Trop souvent, n'ayant pas connaissance du choix du défunt, les familles s'y opposent.

Faire savoir à ses proches, de son vivant, que l’on accepte de donner ses organes peut permettre de sauver jusqu’à sept vies. Quelque 800 personnes, dans l’attente d’une greffe, sont décédées l’an dernier, faute de trouver un donneur. Tous les Français sont pourtant donneurs présumés depuis une loi promulguée en 1976. Et depuis 2017, il faut le déclarer de son vivant sur un registre pour s'y opposer en cas de décès. Mais dans la pratique, les soignants demandent presque systématiquement l'avis des proches.

Et même si le défunt n'est pas inscrit sur le registre des refus, un proche peut s'opposer au prélèvement de ses organes, s'il estime que la personne décédée ne l'aurait pas souhaité. "Dans le doute, les familles s’abstiennent", regrette Marine Jeantet, directrice générale de l’Agence de la biomédecine, qui rappelle, en cette Journée nationale de réflexion sur le don d’organes, qu’"avec ce petit oui qui dure une minute", chacun d’entre nous peut changer le destin d'une ou plusieurs personnes. Il suffit de prendre le temps d'en parler.

Aujourd’hui, même si 80% des Français se déclarent favorables au don après leur mort selon un baromètre, 37% des familles de défunt expriment encore un refus. Dans certaines régions, comme l'Ile-de-France, les Hauts-de-France, une partie d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Paca ou encore Outre-mer, le niveau d'opposition avoisine même 50%. Pourtant, les inscriptions au registre des refus restent minimes, moins d’un 1% de la population.

Vous pouvez avoir un cancer et des reins qui fonctionnent très bien et qui vont sauver des gens Marine Jeantet, directrice générale de l’Agence de la biomédecine.

La méconnaissance du protocole est l’un des principaux blocages. 26% des Français pensent ainsi que leur proche est toujours en vie au moment du prélèvement. Or, un certificat de décès est bien établi. Beaucoup d’autres idées reçues peuvent freiner de potentiels donneurs eux-mêmes. "Je suis trop vieux. Je suis malade. J’ai fumé. Tout ça, c’est faux. On prélève jusqu’à 80 ou 90 ans, parce qu’on greffe de plus en plus tard. Ce sont les médecins qui décident. Et vous pouvez avoir un cancer et des reins qui fonctionnent très bien et qui vont sauver des gens", insiste la directrice générale de l'Agence de la Biomédecine, dans la vidéo.

15 greffes pour 23 nouveaux inscrits sur liste d'attente

De ce fait, les besoins, croissants, ne peuvent être entièrement satisfaits. Chaque jour, il y a en moyenne "15 greffes d'organes, 23 nouveaux inscrits sur liste d'attente, et deux à trois décès par manque de greffons", soulignait François Kerbaul, directeur du prélèvement et de la greffe d'organes et de tissus à l’Agence de la Biomédecine, lors d'une conférence de presse qui s'est tenu mardi dernier, en amont de la Journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe. En 2023, il y a eu 5634 transplantations en France, le plus souvent de rein, mais aussi du foie ou encore du cœur et des poumons.

C’est davantage que l'année précédente (+2,5% sur un an, soit 139 greffes supplémentaires) et plus encore qu'en 2020 et 2021, années percutées par la crise du Covid. Mais ça reste encore insuffisant face aux besoins croissants. À ce jour, près de 22.000 patients restent en attente de greffe. L'objectif reste d'atteindre entre 6700 et 8300 greffes en France à l'horizon 2026, en vertu des engagements formulés par le quatrième Plan Greffe, en 2022. Il reste encore du chemin pour l'atteindre et chacun de nous peut y contribuer. Pensez-y !