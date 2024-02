Journée internationale des maladies rares : "On a mis 21 ans à diagnostiquer ma maladie"

Ce jeudi 29 février, c'est la journée internationale des maladies rares. 3 millions de Français sont touchés par ces pathologies. Des maladies trop peu connues et pas assez financées, mais qui se mettent doucement sur le chemin de traitements innovants.

Albinisme, maladie de Charcot, mucoviscidose... près de 7 000 maladies rares sont recensées aujourd'hui en France et 3 millions de Français y sont confrontés. Ce jeudi 29 février, c'est la journée internationale des maladies rares. L'objectif, c'est que "les maladies rares soient plus visibles et que les malades se fassent entendre pour rompre l'isolement et l'incompréhension dont ils sont victimes", affirme Hélène Berrué Gaillard, présidente de l’Alliance Maladies Rares, à TF1 Info. Surtout, cela permettrait de "faire avancer la recherche", insiste Noëmy, 15 ans, atteinte d'une maladie génétique qui provoque des troubles au niveau du cycle de l’urée.

En effet, comme ce sont des maladies rares, les connaissances du monde médical, de la recherche et de ses financements sont encore insuffisants. Principale conséquence : les errances de diagnostic, près d'un quart des malades ont subi un retard de plus de cinq ans. "On a mis 21 ans à diagnostiquer ma maladie", lâche de but en blanc, Ivana, 22 ans, atteinte de la fructosémie, une intolérance alimentaire héréditaire interdisant l’absorption de fructose (fruits et légumes) et de tous les sucres (bonbons, gâteaux, alcool). "C'était une période très dure mentalement. J'ai vu beaucoup de médecins différents et certains ne sont pas informés de toutes les maladies rares. Ils ne me prenaient pas au sérieux et me disaient d'arrêter mes gamineries. Pendant toute mon enfance, je n'ai pas été écouté et j'ai eu l'impression d'être folle. Ma maladie n'est pas mortelle, donc sûrement pas prioritaire. Le diagnostic a été une libération, mettre des mots, cela aide beaucoup", raconte-t-elle.

Autre problématique : 95 % des maladies rares n'ont pas de traitements curatifs, alors qu'elles engagent un pronostic vital. "Je prends des compléments alimentaires et des médicaments spécifiques. Ce n'est pas un traitement qui va me guérir, mais il me stabilise. C'est à vie et ça fait partie de moi, je n'ai le choix que de vivre avec", explique Noëmy. De même, pour Ivana, il n'y a pas de traitement. "Je suis obligée de prendre des cures de vitamines C, c'est tout", ajoute-t-elle.

En plus de la maladie, les patients se retrouvent face à d'autres problèmes. "Je suis tout le temps fatiguée et mon énergie n'est pas souvent là", expose Noëmy. Mais le problème est surtout social. "Ce qui est dur, c'est d'aller au restaurant avec ses copines et de voir ce qu'elles mangent", regrette-t-elle. Une situation que partage largement Ivana : "Dès que je sors, j'ai l'impression d'être un poids pour les autres et qu'il y a un mur qui nous sépare. On se sent différent et donc, exclu. En plus, beaucoup minimisent : "Tu as de la chance, tu n'es pas tenté par le sucre" ou "ça doit juste te faire mal au ventre". J'ai du mal à le dire quand je rencontre de nouvelles personnes, par appréhension et par peur du jugement."

Des progrès dans la recherche

Plus de 75 % des personnes sont touchées pendant leur enfance, et les maladies rares sont la première cause de décès chez les enfants. D'où la nécessité de les dépister dès le plus jeune âge. "Ma fille est décédée d'une maladie du foie. J'ai appris que les enfants atteints de cette pathologie avaient les selles qui se décoloraient. J'ai mené un combat de santé publique pour faire changer le carnet de santé et y ajouter une carte colo métrique des selles", détaille la présidente de l’Alliance Maladies Rares.

D'autres avancées se révèlent être encourageantes et prometteuses, comme le dépistage néo-natal. Il repose sur le prélèvement de quelques gouttes de sang et permet de rechercher la présence de six maladies rares, mais graves. "Il y aura bientôt treize maladies dépistées. Nous sommes en retard sur la moyenne européenne, les autres pays dépistent une trentaine de maladies", expose Hélène Berrué Gaillard. De même, pour la mucoviscidose, "grâce à des essais cliniques, un traitement a pu voir le jour et cela a complètement changé le cours des choses". Il existe également des opérations et des greffes du foie et des reins, comme c'est le cas pour la maladie de Noëmy.

Plus de sensibilisation, plus de financements

Cependant, il faut aller plus loin. "Cela avance, mais pas assez vite. Nous portons ainsi des besoins et des messages politiques", assure Hélène Berrué Gaillard. Il est d'abord important de "sensibiliser le corps médical", comme le soulignent les deux patientes. "Les médecins doivent être davantage formés aux maladies rares et à notre système de santé qui comprend des filières spécifiques", suggère la présidente de l’Alliance Maladies Rares. Mais pas que. "Les Français sont peu informés. Il faut organiser des campagnes de sensibilisation et d'information sur ces maladies, instaurer cette culture du doute lorsqu'un diagnostic n'arrive pas à être posé." L'autre enjeu, c'est le financement. "Il faut que des fonds soient levés pour la recherche et le montant doit être proportionnel au nombre de maladies."

À l'occasion de la journée internationale, le collectif a sorti un ruban coloré pour montrer que les malades ne sont pas seuls, mais accompagnés. Tout le monde peut contribuer, à son échelle, à visibiliser la cause. Ouvrez ce lien avec votre téléphone pour utiliser le filtre ruban développé à cette occasion. Vous êtes invité à vous prendre en photo et la poster sur vos réseaux sociaux avec les hashtags #ShareYourColors #JIMR2024 ou encore #RareDiseaseDay. "Il y a de l’espoir et nous voyons qu'à un moment, c’est possible. Il faut que cela soit possible pour le maximum de personnes et de maladies", conclut Hélène Berrué Gaillard.