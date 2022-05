Journée mondiale : 5 chiffres pour comprendre l'hygiène menstruelle, ce sujet encore tabou

Alors que de plus en plus de régions normalisent la distribution gratuite des protections hygiéniques dans les établissements scolaires dans l'Oise ou dans le Finistère, de plus en plus de femmes adhèrent à la mesure. Selon le dernier baromètre de l'association Règles élémentaires avec Opinion Way, publié ce vendredi 27 mai, 89 % des personnes interrogées (1000 femmes, âgées de plus de 18 ans) y sont favorables. Et certaines veulent aller encore plus loin : 73 % d'entre elles comptent sur élargissement du dispositif à toutes les structures publiques, à l'image des mairies ou bibliothèques. Un taux qui monte à 87 % pour les 18-24 ans, les plus touchées par la précarité menstruelle.