Journée mondiale Alzheimer : comment agir au quotidien pour prévenir la maladie ?

“Toute stimulation physique, sociale ou intellectuelle est bénéfique et nécessaire pour créer de nouveaux réseaux sociaux”, insiste Claire Paquet, neurologue à l’hôpital Lariboisière (Paris), dans le magazine dédié aux seniors Notre temps. Pour rompre avec la routine et booster la mémoire, la Fondation Vaincre Alzheimer suggère par exemple aussi de voyager, même si cela passe par le simple fait de modifier son itinéraire quotidien. Et pourquoi aussi participer à une chorale ou s’inscrire à des conférences sur des sujets qui vous passionnent ? En effet, plusieurs études ont démontré qu’un niveau d’éducation élevé associé à la pratique de loisirs permet un meilleur fonctionnement du cerveau, et ainsi un risque plus faible de développer la maladie d’Alzheimer. Enfin, la Fondation Recherche Alzheimer rappelle au public qu’il est possible d’agir en amont à titre préventif sur le diabète, l’obésité, le tabac, la sédentarité ou encore le tabac pour réduire de 40% le risque de démence.

