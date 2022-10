Journée mondiale de l'AVC : voici les symptômes qui doivent vous alerter, et comment réagir

Parfois baptisé "attaque cérébrale", l’AVC correspond à une perte soudaine d'une ou plusieurs fonctions du cerveau, à cause de l’obstruction ou de la rupture d’un vaisseau sanguin dans celui-ci. Il s'agit de la première cause de handicap acquis chez l'adulte. Plus de 80% des AVC sont provoqués par un caillot venant boucher une artère du cerveau, tandis que les autres cas sont dus à une hémorragie cérébrale.

Pour se prémunir de toute complication, il est impératif d'être très vigilant face aux premiers symptômes. Soyez ainsi attentifs à une éventuelle déformation de la bouche, une lèvre tombante d'un côté, empêchant la personne de sourire. Une sensation de faiblesse ou d'engourdissement soudain peut alors être ressentie d'un côté du visage. Attention également en cas de perte de force ou d'engourdissement d'un bras ou d'une jambe, et de difficulté à s'exprimer ou à comprendre un interlocuteur. Des pertes d'équilibre, maux de têtes intenses et brutaux et des problèmes de vision, même temporaires, doivent aussi alerter.

Sur son site, Ameli propose même un moyen mnémotechnique pour savoir comment identifier un AVC et y réagir : retenez la formule VITE, V comme Visage paralysé, I comme Impossible de bouger un membre, T comme Trouble de la parole et E comme Éviter le pire, en appelant les urgences.