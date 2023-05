Journée mondiale sans tabac : ces pays en voie d'éradiquer la cigarette pour de bon

Ils veulent se débarrasser d'un fléau mondial. Contre le tabac, responsable de plus de 8 millions de décès évitables par an dans le monde, selon l'organisation mondiale de la Santé (OMS), plusieurs pays ont lancé, ces dernières années, des politiques publiques offensives. Augmentation prohibitive des prix, recul de l'âge légal d'achat, campagnes de sensibilisation, création de zones non-fumeurs... de nombreux moyens sont déployés pour éradiquer cette addiction.

Une lutte pour la santé publique, mais aussi en faveur de l'économie et de la protection de l'environnement, comme le souligne l'OMS, qui organise, mercredi 31 mai, la journée mondiale sans tabac. L'organisme dénonce "l'ingérence de l'industrie du tabac", dont la culture pénalise une agriculture durable, contribuant "à la crise alimentaire mondiale". Alors qu'Emmanuel Macron a promis de "créer la première génération sans tabac en 2030", une poignée de pays l'ont totalement interdit : le Vatican, le Bhoutan et le Turkménistan. D'autres, à l'instar de la France, appliquent des stratégies progressives d'abandon du tabac. Tour d'horizon des politiques les plus abouties en la matière.