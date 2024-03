Elle atteint aussi les enfants : comment reconnaître une apnée du sommeil chez les 4-10 ans ?

Si votre enfant ronfle régulièrement, ce n'est pas normal. Et s’il faisait de l’apnée du sommeil ? Pour connaître les signes à ne pas négliger, TF1info a interrogé le pneumologue Frédéric Le Guillou.

À l'occasion de la 24ᵉ journée nationale du sommeil organisée en France, ce vendredi 15 mars, on parle de plus en plus de l’apnée du sommeil chez l’adulte, mais on aborde encore peu le sujet lorsqu’il s’agit des enfants. Pourtant, ce trouble touche 6 millions de personnes en France, dont un tiers seulement sont diagnostiqués. Parmi elles, 1 à 4% d'enfants sont concernés.

Et la vigilance est de mise. Car si chez les adultes, c'est souvent le conjoint qui s'en aperçoit au cours de la nuit, du côté des enfants, les parents doivent être particulièrement à l'écoute d'un certain nombre de signaux. Pour les connaître, TF1info a interrogé le pneumologue Frédéric Le Guillou, également président de l’association Santé respiratoire France.

De grosses amygdales, une petite mâchoire, un visage étroit

Qu’est-ce que l’apnée du sommeil ? Quels sont ses mécanismes ?

L’apnée du sommeil se caractérise par des interruptions involontaires de la respiration de plus de dix secondes durant la nuit, ce qui entraîne une chute du taux d’oxygène dans le sang de plus de 3% et donc des micro-éveils, avec une fragmentation du sommeil, parce que le cerveau a horreur des désaturations. Résultat, le sommeil n'est pas du tout réparateur. Et lorsqu'on reprend sa respiration dans des voies respirations qui sont flasques, ça fait du bruit, c'est-à-dire des ronflements.

La plupart du temps, cela est dû au fait qu’au moment où l’on s’endort, les muscles du fond de la gorge se relâchent et provoquent un affaissement et donc un rétrécissement des parois autour des conduits respiratoires du fond de la gorge. L’apnée du sommeil peut être favorisée par une morphologie particulière provoquant ces obstructions comme de grosses amygdales, une petite mâchoire, un visage étroit, une langue épaisse qui aurait tendance à tomber vers le fond de la gorge à l’endormissement, ou encore une obésité.

L'enfant peut refaire pipi au lit, car l'apnée fait sécréter une hormone au niveau cardiaque qui fait uriner. Frédéric Le Guillou, pneumologue

Quels sont les premiers signes qui doivent alerter ?

Un enfant qui ronfle régulièrement ou qui respire la nuit avec la bouche ouverte, ce n'est pas normal. Mais attention, un enfant ronfle parfois au moment d’un rhume notamment, s'il a le nez bouché, ou s'il a des sinusites répétées. En premier lieu, il faut donc vérifier auprès d'un allergologue qu'il n'y a pas de rhinite allergique ou d'asthme. Autre indicateur, l'enfant peut refaire pipi au lit, car l'apnée fait sécréter une hormone au niveau cardiaque qui fait uriner, il peut également avoir des sueurs durant la nuit, des maux de tête ou des migraines le matin qui disparaissent dans la journée. Et puis, il y a de la fatigue, de la somnolence parfois. Il peut y avoir aussi des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire qui peuvent avoir des retentissements sur les résultats scolaires, ainsi que de l'irritabilité ou une hyperactivité.

Il faut savoir que les Troubles du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH) qui sont en augmentation peuvent être favorisé par des apnées du sommeil. Et inversement, le manque de sommeil réparateur des enfants qui souffrent d’apnées du sommeil peut entraîner des symptômes proches du TDAH. Justement, comme il est souvent difficile de s'y retrouver, il existe une application : 'Un sommeil de marmotte', créée par notre déléguée en Occitanie, le Dr Madiha Ellaffi, pneumologue et allergologue à Albi, pour aider les enfants (et les parents) à comprendre l’apnée du sommeil.

Un enregistrement nocturne pour confirmer le diagnostic

Quels sont les différents traitements ?

Dans un premier temps, on en parle à son médecin traitant qui, en cas de doute, doit pouvoir rediriger les parents vers un spécialiste du sommeil. Il peut s’agir d’un ORL, d’un pneumologue, ou d'un cardiologue, car ces praticiens s'intéressent de plus en plus à la prise en charge des troubles du sommeil. Après, un enregistrement nocturne peut être fait à domicile pour confirmer le diagnostic. En fonction du résultat du test, il faut voir s'il y a besoin d'un traitement spécifique. Si l'indice d'apnées/hypopnées (IAH) est supérieur à deux par heure chez l'enfant (en comparaison, c'est 30 chez l'adulte), on considère que l'apnée du sommeil est sévère.

Dans des formes légères à modérées, on peut faire de la kinésithérapie oro-myo-faciale, c'est-à-dire qu'on fait travailler les muscles de la bouche, de la langue, du palais pour essayer de retendre la zone en les musclant à nouveau. Le but étant de maintenir les voies aériennes ouvertes. On peut aussi mettre à l'enfant des orthèses d'avancée mandibulaires. Ce sont des systèmes qui se mettent dans la bouche et qui permettent de tracter progressivement la mâchoire en avant, ce qui permet de rouvrir les angles au niveau de la gorge. Le facteur limitant, c'est l'état dentaire parce qu'il y a des pressions énormes qui s'exercent et donc il faut avoir des molaires définitives au fond de la bouche.

En dehors de l’orthodontie et de la chirurgie des amygdales qui peuvent aussi résoudre les problèmes de morphologie entraînant des apnées du sommeil chez l’enfant, on envisage parfois, mais assez rarement, d’appareiller les enfants avec une machine à pression positive continue (PPC), la nuit, pour les aider à respirer.

Quelles sont les conséquences sur la santé ?

Une chose est sûre, si les enfants ne sont pas traités tôt - le mieux étant avant l'âge de 7 ans - cela va entrainer un trouble de la croissance du maxillaire inférieur, une langue molle et une perte de tonus musculaire. Et ils auront des apnées vingt ou trente ans après avec des risques cardio-vasculaires identifiés. Ainsi, l'apnée du sommeil multiplie par trois le risque d'infarctus du myocarde, d'AVC, et d'hypertension artérielle.