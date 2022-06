Justin Bieber paralysé : quel est le syndrome de Ramsay Hunt, dont souffre le chanteur ?

Pour autant, la plupart des personnes qui en souffrent se rétablissent rapidement, oscillant entre des périodes de guérison de quelques semaines à quelques mois. Pour certaines personnes néanmoins, les conséquences peuvent aussi être permanentes. De son côté, Justin Bieber n'a pas précisé jusqu'à quand allait durer sa convalescence, mais a d'ors et déjà annulé sa tournée mondiale. Dans le même message vidéo, le chanteur de 28 ans a déclaré qu'il faisait des exercices du visage et prenait du temps pour "se reposer et se détendre et revenir à 100 %".