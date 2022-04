Kinder : la nouvelle liste des produits rappelés pour suspicion de salmonelle

Le rappel s'élargit. Des produits Kinder, élaborés à des dates précises, ont été retirés des rayons dès le 4 avril, en raison d'une possible contamination par des salmonelles, une bactérie provoquant de violents maux de ventre et de la fièvre, dangereuse pour les plus fragiles. Depuis ce vendredi 8 avril, les chocolats faisant l'objet de ce retrait sont concernés quelles que soient leurs dates de péremption, comme le relaie la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans un communiqué de presse.