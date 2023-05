Kinés, orthophonistes, infirmiers : bientôt l'accès direct aux soins en France ?

C'est un premier pas vers l'accès aux soins sans ordonnance en France. Le Parlement doit adopter définitivement, mercredi 10 mai, une proposition de loi de la députée Renaissance Stéphanie Rist, pour permettre aux patients d'accéder directement à des kinés, des orthophonistes ou des infirmières en pratique avancée (IPA) qui interviennent notamment sur certaines maladies chroniques, le tout sans ordonnance de leur médecin traitant et en étant remboursés par la sécurité sociale.

Le but de ce projet de loi est de désembouteiller un peu les cabinets des médecins généralistes alors qu'il est de plus en plus difficile pour bon nombre de Français d'y avoir accès. Mais le texte initial a été largement raboté après une série de protestations des médecins, si bien que le président de la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR) estime le texte n'aura "qu'un effet cosmétique".