Kombucha : qu'est-ce que cette boisson qui possèderait de nombreux bienfaits ?

Problème : si le Kombucha est pasteurisé, il ne présente plus de réels bienfaits. Il est alors possible d’en réaliser chez soi, à condition d’avoir une souche de kombucha, ce que l'on appelle la “mère” ou Scoby (pour “Symbiotic colony of bacteria and yeast” - Colonie symbiotique de bactérie et de levure). Malheureusement, cette “mère” ne s’achète pas, mais se transmet à la main, entre proches ou dans la famille.

Si toutefois vous réussissez à trouver cette mère, il suffit ensuite de préparer un thé sucré, d’ajouter une mère de kombucha, de laisser fermenter dix à quinze jours, d’aromatiser selon vos goûts avant de mettre en bouteille. Attention à la préparation, il ne faudrait pas qu’une mauvaise bactérie s’invite à la préparation et vous rende malade.