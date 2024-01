Kurashi : la nouvelle méthode de Marie Kondo pour trouver le bonheur au quotidien

La papesse mondiale du rangement délaisse le ménage pour se concentrer sur l’essentiel. Sa nouvelle méthode baptisée "kurashi" consiste à trouver le bonheur au quotidien. Pour cela, on n’hésite pas à se créer des routines qui nous rendent vraiment heureux.

Depuis la sortie de son best-seller en 2011 "La magie du rangement", l’experte à la frange impeccable est devenue maman de trois enfants. Forcée de lâcher du lest sur le ménage, elle revient en 2023 avec un nouveau livre "Kurashi, la joie est un art de vivre" (éditions First). Même s’il n’est pas question de vivre dans le bazar, la quête du bonheur domine au détriment des grands principes de rangement. Sans oublier la méthode KonMari, on passe tout doucement au "kurashi", un terme nippon qui signifie littéralement "style de vie".

Un changement d’état d’esprit

Est-ce les joies de la maternité ou une vision plus mature de l’existence ? Toujours est-il que Marie Kondo adopte un nouvel état d’esprit. Dans le quotidien américain Washington Post, elle explique : "Ma maison est aussi en désordre, mais la manière dont je passe mon temps est la meilleure chose qui puisse m’arriver à cette étape de ma vie".

Préoccupée par ses petits riens qui insufflent de la joie au quotidien, elle conseille de profiter de l’instant. Et tant pis s’il faut pour cela remiser le balai au placard.

Les grands principes de la méthode Kurashi

Souvent associé à une esthétique minimaliste et un engagement en faveur de la vie simple, le champ d’action du Kurashi se révèle bien plus vaste. Marie Kondo continue de prôner la réduction des dépenses inutiles en privilégiant la qualité plutôt que la quantité. Elle nous invite également à consommer responsable et donc à favoriser les produits écologiques et durables.

Mais au-delà de ses principes déjà mis en avant dans sa méthode précédente, l’experte valorise le bien-être. Pour prendre soin de soi, plusieurs actions s’avèrent possibles comme s’alimenter sainement, pratiquer une activité physique régulière, méditer, etc.

Se procurer du bien-être passe aussi par une meilleure connexion à la nature. Il est important d’en apprécier sa beauté et de s’adonner à des loisirs extérieurs comme la randonnée, le jardinage ou la pêche.

Par où commencer pour adopter la méthode Kurashi ?

Pour améliorer son quotidien et approcher le bonheur, Marie Kondo recommande de se créer des routines qui nous mettent en joie. Plutôt que de devoir subir votre vie, opérez de petits changements qui vous offrent un sentiment général de bien-être. Établir une liste permet de se concentrer sur ce que l’on aime vraiment.

À partir de cette énumération, la prêtresse du rangement préconise de se créer des rituels et de s’y tenir pendant dix jours. Par exemple, vous pouvez cuisiner chaque soir un plat qui vous plaît beaucoup. À la fin de ces dix jours, faites le point. Si cette nouvelle habitude vous a fait sentir plus heureux, intégrez-la à votre vie.