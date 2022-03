L'alcool peut faire vieillir (et rétrécir) votre cerveau, même à petite dose

Si les effets néfastes de l'alcool sur la santé ne sont plus à démontrer, de nouvelles données viennent éclairer sur l'impact spécifique de ce produit psychoactif sur le cerveau. D'après une étude américaine publiée le 4 mars dans la revue scientifique Nature et relayée par le magazine Slate, même en petites quantités, l’alcool peut faire vieillir prématurément l'organe principal du système nerveux en provoquant d'importants dommages structurels et une perte de volume.