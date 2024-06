En 2019, 2,6 millions de personnes sont mortes à cause de l'alcool, selon le dernier rapport de l'OMS. La plus forte proportion de ces décès touche les 20-39 ans. L'Europe a les plus hauts niveaux de consommation individuelle, avec une moyenne de 9,2 litres d'alcool par an et par personne.

Un chiffre qui a de quoi faire baisser le coude : l'alcool tue 2,6 millions de personnes chaque année dans le monde, selon un nouveau rapport publié mardi par l'OMS. Soit 1 décès sur 20, en incluant les violences, les maladies et les accidents de la route qui y sont liés. Un chiffre qui reste "inacceptablement élevé" malgré une légère baisse au cours des dernières années.

Les derniers chiffres disponibles, qui remontent à 2019, indiquent que 4,7% des décès dans le monde peuvent être attribués à l'alcool. Et les hommes en sont les premières victimes : ils représentent les trois quarts de ces décès. "L'utilisation de substances nuit gravement à la santé individuelle, augmente les risques de maladies chroniques et de maladies mentales et a pour résultat tragique des millions de morts évitables chaque année", met en garde Tedros Adhanom Ghebreyesus, à la tête de l'institution.

Dans le rapport, il pointe tout de même "une certaine réduction de la consommation d'alcool et des maux induits depuis 2010 dans le monde". Mais "les maux sanitaires et sociaux dus à l'abus d'alcool, estime le patron de l'OMS, restent inacceptablement élevés". Il souligne par ailleurs que les jeunes sont touchés de manière disproportionnée. La plus forte proportion de morts attribuables à l'alcool en 2019 se trouve dans la tranche des 20-39 ans, avec 13% des décès.

Une marée de maladies

Cirrhose, cancers, accidents cardiovasculaires... l'alcool peut déclencher une multitude de maladies. Sur les 2,6 millions de morts liées à l'alcool en 2019, le rapport indique que 1,6 million de personnes sont mortes de maladies non transmissibles, dont 474.000 de maladies cardiovasculaires et 401.000 de cancers. 724.000 décès supplémentaires résultent de blessures, dont des accidents de la route et de l'automutilation.

L'abus d'alcool rend par ailleurs les gens plus fragiles face à des maladies infectieuses comme la tuberculeuse, le sida et la pneumonie.

En moyenne, un buveur a consommé 27 grammes d'alcool par jour en 2019, selon le rapport. Cela équivaut à peu près à deux verres de vins, deux bières ou deux shots d'alcool fort. "Ce niveau et cette fréquence de consommation sont associés à des risques plus élevés d'attraper de nombreuses maladies, ainsi qu'à la mortalité et les handicaps" qui les accompagnent, prévient l'OMS.

Environ 209 millions de personnes vivaient avec une dépendance à l'alcool en 2019, soit 3,7% de la population mondiale. Et c'est en Europe que sont enregistrés les plus hauts niveaux de consommation individuelle : 9,2 litres d'alcool par personne et par an en moyenne.