L'antibiotique Josacine va cesser d'être produit et disparaître des pharmacies

La Josacine correspond au nom commercial d'un antibiotique qui se base dans sa composition sur la molécule josamycine. Celle-ci se trouve employée pour lutter contre des maladies infectieuses touchant les sinus, la gorge ou encore les poumons. Les derniers stocks devraient être épuisés courant mars, fait savoir l'ANSM, précisant qu'aucune autre "spécialité à base de josamycine n'est disponible en France".

En théorie, des réserves conséquentes étaient prévues pour assurer durant plusieurs années la présence du médicament en pharmacie. Mais le contexte actuel, marqué par une pénurie d'antibiotiques, a entraîné une diminution des stocks bien plus rapide qu'escompté. Les patients ne seront pas lésés : en effet, médecins et pharmaciens ont la possibilité de se tourner vers d'autres molécules. Des recommandations récentes, émises par les principales sociétés d'infectiologie, ont tablé sur les différentes manières de remplacer la Josacine. Et préconisent ainsi des traitements de la même famille.