L'apnée du sommeil peut entrainer des troubles cognitifs, alerte une étude

Publiés dans la revue Frontiers in sleep et relayés par Le Monde, les travaux d'un groupe de chercheurs australiens, allemands et britanniques ont été dévoilés le 6 avril. Un groupe de 27 hommes a été suivi, des personnes âgées de 35 à 70 ans et qui souffrent d’une apnée du sommeil plus ou moins intense. Des patients qui ne présentaient pas de comorbidités, ne se trouvaient pas en situation d'obésité et ne consommaient ni alcool ni tabac. Un groupe de 7 patients aux profils similaires, mais ne souffrant pas d'apnée du sommeil, ont été également inclus à l'étude. De quoi effectuer des comparaisons et mettre en avant l'impact de cette pathologie sur les individus qui en souffrent.

Qu'ont découvert les chercheurs ? Que les patients souffrant d'une apnée cognitive sévère affichaient un déclin cognitif significatif par rapport à ceux qui n'étaient pas affectés. Cela se traduit par une vigilance réduite, mais aussi par une diminution du fonctionnement exécutif ou une mémoire de reconnaissance visuelle à court terme diminuée. La reconnaissance sociale et émotionnelle est par ailleurs moins efficace que chez les personnes au sommeil normal.