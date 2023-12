L’eau pétillante est-elle nocive pour la santé ?

S’il est généralement conseillé de boire 1.5 litre par jour pour rester en forme, encore faut-il savoir vers quelle eau se tourner pour correctement s’hydrater. Parfois jugée trop fade et insipide, l’eau plate se fait bien souvent coiffer au poteau par l’eau pétillante, une alternative plus piquante et savoureuse. Le problème, c’est que l’eau gazeuse n’est pas forcément votre meilleur allié santé : faisons le point pour vous aider à prendre votre décision en votre âme et conscience.

Eau plate ou gazeuse, faut-il vraiment en faire tout un plat ? Oui et non. Quand vous vous attablez au restaurant, on vous demande presque systématiquement de choisir entre les deux. Certains se positionneront dans le camp des bulles pour se rafraîchir et se désaltérer, d’autres la joueront plus classique en commandant une carafe ou une bouteille d’eau. Dans ce match, tout ne semble n’être qu’une affaire de goût. Après tout, l’eau plate et aussi bonne que l’eau pétillante, pas vrai ? En réalité, ce n’est pas tout à fait exact. Alors avant de faire tourner la Sodastream ou la carafe filtrante à plein régime, voici un petit rappel des pour et des contre.

Eau pétillante : quels avantages et inconvénients ?

L’eau pétillante est une eau plate à laquelle on rajoute du dioxyde de carbone pour obtenir des bulles. Plus elle est chargée en CO2, plus elle pétille. D’après plusieurs études, elle serait plus riche en minéraux que l’eau plate, dont le magnésium ou le calcium, ce qui régulerait notamment la tension artérielle et soulagerait certains troubles digestifs comme les nausées, l’indigestion et la constipation. Elle permettrait aussi de diminuer le risque de maladie cardiovasculaire chez les femmes, avance une autre recherche publiée sur la National Librairy of Medecine.

En revanche, d’autres mettent en garde contre les risques lié à l’acide carbonique présent dans les boissons gazeuses. Avec un pH situé entre trois et quatre, la principale inquiétude concerne son effet sur l’émail dentaire. "Si les dents sont fréquemment baignées dans l’acide des boissons gazeuses, plus de minéraux peuvent être dissous que réintégrés. Il y a donc plus de risques d’usure ou d’érosion des dents", souligne un article publié dans l’édition française de The Conservation. C’est pourquoi il est conseillé de ne pas garder l’eau gazeuse en bouche trop longtemps. Cette information doit toutefois être temporisée : l'eau gazeuse reste bien moins agressive qu'une boisson sucrée ou tout autre soda aromatisé.

L’eau plate reste-t-elle la meilleure option ?

Si vous souffrez de rétention d’eau, d’hypertension ou encore de maladie rénale, vous feriez mieux de limiter votre consommation d’eau gazeuse en raison de sa teneur en sodium, qui peut parfois être élevée. Faut-il donc en conclure que l’eau plate reste l’eau la plus bénéfique pour la santé ? Oui, l’eau se présente comme le choix le plus sain et efficace pour étancher votre soif. Oui, elle n’est pas calorique ni riche en sucre. Si vous êtes soucieux de préserver vos dents, elle reste une fois de plus le choix le plus judicieux avec un pH d’environ sept, précise encore The Conservation.

Dans ce duel, le plus important reste à savoir ce dont votre corps a réellement besoin. L’essentiel n’est pas tant de savoir si l’eau est gazeuse ou non, mais plutôt de connaître leurs apports en minéraux, nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. Rassurez-vous à ce jour, aucune preuve n’est en mesure d’affirmer que l’eau pétillante est dangereuse pour la santé. En outre, la plupart ne contiennent pas de sucre ajouté, un point à vérifier toutefois sur l’étiquette. Maintenant que vous êtes conscients des risques et des avantages, vous pouvez donc tout à fait alterner les plaisirs, sauf contre-indication médicale, en servant à table de l’eau plate et gazeuse.