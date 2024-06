Approuvé aux États-Unis et en Europe, le lorlatinib est un médicament qui lutte contre le développement d'un type de cancer du poumon. De nouveaux résultats viennent conforter son usage, montrant une efficacité notable. Plusieurs centaines de personnes ont testé ce médicament développé par la firme Pfizer.

Les résultats d'une étude publiés en cette fin de semaine ont mis en évidence l'efficacité d'un médicament développé par Pfizer pour lutter contre un certain type de cancer du poumon. Le lorlatinib – déjà approuvé pour cet usage et disponible sous le nom de marque "Lorbrena" aux États-Unis et "Lorviqua" en Europe – a prouvé qu'il parvenait à réduire de manière significative la progression de la maladie à un stade avancé. Une efficacité qui se traduit par une augmentation claire du taux de survie des patients.

Ces résultats positifs ont été enregistrés à l'issue d'un vaste essai clinique qui s'est déroulé sur cinq ans. Au total, plusieurs centaines de personnes atteintes d'un "cancer du poumon non à petites cellules" (CPNPC) à kinase du lymphome anaplasique (ALK positif) ont été suivies. À l'issue de cette période de cinq ans, plus de la moitié des patients soignés avec le lorlatinib n'ont pas vu leur cancer progresser.

Une mortalité nettement diminuée

Les chercheurs notent que les CPNPC représentent plus de 80% des cancers du poumon, avec des tumeurs ALK positives dans environ 5% des cas. Au total, ce sont quelque 72.000 nouveaux cas qui sont recensés dans le monde chaque année. Dans le cadre de l'essai clinique, près de la moitié des participants de l'essai clinique ont reçu le lorlatinib, les autres se voyant administrer un médicament de génération antérieure (le crizotinib).

"Nous parlons de patients atteints d'une maladie métastatique avancée, donc c'est vraiment un résultat sans précédent", s'est réjouie Despina Thomaidou, responsable chez Pfizer. "Il y a une réduction de 81% du risque de progression de la maladie ou de décès." Dans le détail, l'essai clinique a permis de constater que 60% des patients ayant reçu le nouveau médicament (administré sous forme orale une fois par jour) étaient toujours en vie sans progression de la maladie après cinq ans, contre 8% des patients soignés avec le crizotinib.