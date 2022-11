Covid-19 : l'ensemble des chiffres officiels étaient-ils "bidonnés, car inexistants" ?

À chaque fois, ces personnalités s'appuient sur le même document. À savoir, une décision rendue par la Cada après avoir été saisie par Laurent Toubiana, par l'intermédiaire de son avocat. L'épidémiologiste "rassuriste" y demandait notamment l'accès aux "statistiques hebdomadaires" des décès et des hospitalisations "toutes causes confondues, depuis décembre 2020, par tranche d'âge de cinq ans et selon le statut vaccinal". Si nous n'avons pas réussi à authentifier ce document, il semblerait que la commission d'accès aux documents administratifs ait répondu à l'épidémiologiste ne pas pouvoir y donner accès, car les statistiques demandées "n'existent pas".

Un aveu d'une manipulation des données sur l'épidémie ? Pas du tout. Le document précise en effet que ces fichiers ne sont pas disponibles "dans la mesure où il n'existe aucune statistique relative au statut vaccinal de toutes les personnes décédées". C'est bien cette fin de phrase qui est importante. Des données sur les décès liés à l'épidémie en fonction du statut vaccinal ont évidemment été produites. Mais pas de fichier unique incluant l'ensemble des morts en France toutes causes confondues (accidents de la route, du travail, maladies, etc.) et leur statut vaccinal.