L'épidémie de bronchiolite s'étend, deux nouvelles régions en alerte rouge

Le nombre de cas de bronchiolite ne cesse d'augmenter. Alors que quatre régions de métropole étaient jusqu'ici placées en "phase épidémique" par Santé publique France, l'agence sanitaire en a classé deux de plus en alerte rouge. Ce jeudi, le Centre-Val de Loire et le Grand Est ont rejoint la Normandie, l'Île-de-France, les Pays de la Loire et la Bretagne, qui étaient déjà placés dans cette catégorie, tout comme la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.