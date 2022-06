Le Covid-19 aurait un impact négatif sur la concentration au travail

Une présélection de 994 personnes a d'abord été réalisée. Chacune d’entre elles a répondu à des questions concernant son nombre d’heures de travail, son âge, son sexe, son secteur d'activité… tout en précisant si elle a déjà contracté le Covid-19. Finalement, 94 personnes ont été retenues pour composer l’échantillon final. Les candidats ont ensuite dû s’auto-évaluer et répondre à plusieurs sondages pendant une semaine, puis des statistiques ont été réalisées grâce à ces résultats.

Les résultats ont démontré que les participants ayant contracté le coronavirus sont bien victimes d’une diminution de leurs performances. Néanmoins, l’étude ne donne pas la possibilité de savoir si cela persiste sur la durée, car des recherches plus longues et plus complètes sont nécessaires. Ainsi, l’expérience a souligné l'importance de continuer à faire attention au Covid-19.