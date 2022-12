Le Covid, troisième cause de décès en France en 2020

Quel a été l'impact du virus la première année de son apparition en France ? Le Covid-19 a tué presque 70.000 Français en 2020, première année de la pandémie, avant l'arrivée des vaccins. Ce qui en a fait la troisième cause de décès derrière les cancers et les maladies cardiovasculaires, montre une étude publiée mardi 13 décembre par les autorités sanitaires.

"Avec environ 69.000 décès, la Covid-19 constitue la troisième cause de décès en France en 2020, derrière les tumeurs et les maladies de l'appareil circulatoire", résume ce travail, réalisé par l'agence Santé publique France, la direction statistique des ministères sanitaires et sociaux (Drees) et l'Inserm. Un dixième des Français décédés en 2020 sont morts du Covid (10,4%), là où plus d'un quart (25,6%) ont succombé à des tumeurs, et environ un cinquième (20,2%) à des maladies cardio-neurovasculaires.